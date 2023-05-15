أستاذ أمريكي يحطم الرقم القياسي لأطول وقت يعيش تحت الماء

حطم أستاذ جامعي في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاثنين، رقماً قياسياً لأطول وقت يعيش تحت الماء دون إزالة الضغط نهاية هذا الأسبوع في فلوريدا كيز للغواصين، حيث سجل جوزيف ديتوري الرقم القياسي في يومه الرابع والسبعين في نزل يقع في قاع بحيرة بعمق 30 قدمًا وخطط للبقاء 100 يوم.

ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، لم يكن يوم جوزيف ديتوري الرابع والسبعين الذي أقام في نزل جولز تحت البحر، الواقع في قاع بحيرة بعمق 30 قدمًا في كي لارجو ، مختلفًا كثيرًا عن أيامه السابقة هناك منذ أن غمر بالمياه في 1 مارس الماضي.

ديتوري - الذي يطلق عليه أيضًا لقب "دكتور ديب سي" - تناول وجبة غنية بالبروتين من البيض وسمك السلمون المحضر وأجرى تمارين الضغط اليومية وأخذ قيلولة لمدة ساعة، على عكس الغواصة كما انه لا يستخدم النزل التكنولوجيا لضبط الضغط تحت الماء المتزايد.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق للمواطن البالغ 73 يومًا وساعتين و34 دقيقة من قبل اثنين من أساتذة تينيسي - بروس كانتريل وجيسيكا فاين - في نفس الموقع في عام 2014.

لكن ديتوري لا يكتفي بالسجل والظهور مرة أخرى:، حيث إنه يخطط للبقاء في النزل حتى 9 يونيو ، عندما يصل إلى 100 يوم ويكمل مهمة تحت الماء أطلق عليها اسم Project Neptune 100.

وتجمع المهمة بين الأبحاث الطبية والبحوث المتعلقة بالمحيطات جنبًا إلى جنب مع التوعية التعليمية وقد نظمتها مؤسسة تنمية الموارد البحرية ، مالكة الموطن.

وقال ديتوري ، أستاذ في جامعة جنوب فلوريدا حاصل على دكتوراه في الهندسة الطبية الحيوية وهو ضابط متقاعد في البحرية الأمريكية: "السجل نتوء صغير وأنا أقدره حقًا". "يشرفني أن أحصل عليها ، لكن لا يزال لدينا المزيد من العلوم لنفعلها."

ووفقاً للتقرير يتضمن بحثه تجارب يومية في علم وظائف الأعضاء لمراقبة كيفية استجابة جسم الإنسان للتعرض طويل الأمد للضغط الشديد.

قال ديتوري: "الفكرة هنا هي ملء محيطات العالم ، والاعتناء بها من خلال العيش فيها ومعاملتها بشكل جيد حقًا، وخلال الـ 74 يومًا الماضية ، وصل إلى أكثر من 2500 طالب من خلال دروس عبر الإنترنت في العلوم البحرية وأكثر من خلال دورات الهندسة الطبية الحيوية المنتظمة في جامعة جنوب فلوريدا.

بينما يقول إنه يحب العيش تحت المحيط، هناك شيء واحد يفتقده حقًا، وقال ديتوري: “أكثر ما افتقده في التواجد على السطح هو الشمس حرفيًا”، وكانت الشمس عاملاً رئيسياً في حياتي - عادة ما أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في الخامسة ثم أعود لأراقب شروق الشمس.