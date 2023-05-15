بروتوكول تعاون بين نادى القضاة والجامعات الأوروبية بمصر

وقع نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور محمود هاشم.

يهدف البروتوكول إلى الاهتمام ببناء البشر والاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم ورفع الكفاءة الإدارية في أجهزة الدولة، وتعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية، وبذل كل الجهد لما فيه كل الخير لشباب الوطن وهم قادة المستقبل.

أوضح أن نادي قضاة مصر له مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق ويمثل نموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا حصينًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.

وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرفٍ من نور العديد من المواقف الخالدة؛ دفاعًا عن استقلال القضاء الذي يُعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، رغم تحديات جسام خاضها النادي خلال مسيرته الوطنية.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة، مدى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجامعات الأوروبية في مصر والذي يهتم بالتعاون العلمي والعملي والثقافي في مختلف العلوم، وبصفة خاصة العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من دراسات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.

كما يستهدف تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية لكل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون في جميع المجالات وخاصة فى المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربًا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.

خلال كلمته، قام الدكتور محمود هاشم بتقديم نبذة عن الجامعات الأوروبية في مصر "EUE" التي أنشئت طبقًا للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، حيث تضم الجامعات الأوروبية في مصر EUE لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم، وهي فرع جامعة لندن وهى جامعة فيدرالية تخرج منها 84 عالمًا حصلوا على جائزة نوبل والتى تقدم 22 برنامجًا دراسيًا لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها ومؤسساتها على سبيل المثال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية "London School of Economic And Political Science "LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، وكذلك كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة رقم 8 على العالم وغيرها.

وأعلن أنه سيتم ولأول مرة في مصر منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من أقوى تحالف أكاديمي لجامعة لندن والمكون من ست كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE وكلية بيركبيك Birkbeck، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالمًا على جائزة نوبل.

كما تقدم جامعة لندن العديد من برامج الدراسات العليا في القانون وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، وذلك بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري بأشخاص متخصصين من أجل تقديم الاستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب.

حيث تقدم جامعة لندن برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري وكلية لندن الجامعية UCL، وتمنح درجات الدبلوم والماجستير في هذه التخصصات.

تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر فرع جامعة وسط لانكشاير والتي تمنح درجة البكالوريوس فى الهندسة فى عدد عشرة تخصصات فريدة ومميزة.

وأشاد رئيس نادي القضاة بما يقدمه فرعا جامعتي لندن وجامعة وسط لانكشاير في مصر من برامج دراسية متميزة وخاصة في مجال العلوم القانونية وما يرتبط بها من دراسات، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربًا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.

واختتم الدكتور محمود هاشم كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي قضاة مصر والحضور من القضاة أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، داعيًا أن يتم الاستفادة العظمى لكلا الطرفين من خلال تطبيق بنود هذه الاتفاقية.