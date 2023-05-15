الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المحاصيل الحقلية" يكشف مزايا القمح المصري وترتيبه بين دول العالم

القمح
القمح

قال خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل الحقلية، إن شرق العوينات، وهي منطقة كبيرة أضيفت للمنطقة الزراعية، مشيرًا أن الدولة واجهت تحديات كثيرة بداية من كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والتغيرات المناخية، فكان لابد من زيادة الرقعة الزراعية.

استنباط أنواع زراعية تتحمل التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة استنبطت أنواعًا زراعية جديدة تتحمل التغيرات المناخية وأقل استهلاكا للمياه، وتكتمل المنظومة بوجود الصوامع التي رفعت قدرة التخزين إلى 5 مليون طن وتطوير كل الشون لتقليل الفاقد من القمح.

وأكد، أنه يوجد توسع رأسي في الزراعة وانتاجنا للقمح هو في الترتيب الرابع على العالم والأول في القمح الربيعي كما أنه من أفضل 3 دول في نوعية القمح، والتوسع في زراعته يزداد كل عام، مشيرًا إلى أنه تم تقليل الفاقد والذي كان يصل إلى 30% منه من خلال الميكنة الحديثة.

المحاصيل الحقلية القمح نوعية القمح التغيرات المناخية زيادة الرقعة الزراعية

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