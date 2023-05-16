الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

البحث عن مواعيد الصلاة من أكثر الموضوعات أهمية لاهتمام الكثيرين بمعرفة مواعيد الصلاة في وقتها في ظل تطبيق النظام الصيفي، حيث يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:23 ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:41 م.
موعد أذان العشاء: 9:09 م. 

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م,
موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:49 م.
موعد أذان العشاء: 9:18 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد 

موعد أذان الفجر: 4:14 ص.
موعد أذان الظهر: 12:47 م.
موعد أذان العصر: 4:26 م.
موعد أذان المغرب: 7:39 م.
موعد أذان العشاء: 9:09 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:25 م.
موعد أذان المغرب: 7:39 م.
موعد أذان العشاء: 9:04 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  اسيوط

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:23 م.
موعد أذان المغرب: 7:36 م.
موعد أذان العشاء: 9:01 م. 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا
 

موعد أذان الفجر: 4:29 ص.
موعد أذان الظهر: 12:45 م.
موعد أذان العصر: 4:14 م.
موعد أذان المغرب: 7:28 م.
موعد أذان العشاء: 8:51 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

موعد أذان الفجر: 4:31 ص.
موعد أذان الظهر: 12:46 م.
موعد أذان العصر: 4:13 م.
موعد أذان المغرب: 7:28 م.
موعد أذان العشاء: 8:50 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:35 ص.
موعد أذان الظهر: 12:45 م.
موعد أذان العصر: 4:09 م.
موعد أذان المغرب: 7:24 م.
موعد أذان العشاء: 8:45 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ 
 

موعد أذان الفجر: 4:20 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:32 م.
موعد أذان المغرب: 7:45 م.
موعد أذان العشاء: 9:15 م.
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:09 ص.
موعد أذان الظهر: 12:41 م.
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:33 م.
موعد أذان العشاء: 9:02 م.

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