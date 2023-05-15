الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": كيف تسعى المعارضة في تايلاند لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة؟

تايلاند
تايلاند

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، محادثات جديدة بدأت في تايلاند بعد أن رفض الناخبون الحكم العسكري في البلاد، والاستعداد لتشكيل حكومة ائتلافية، حيث حصلت أحزاب المعارضة على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الوطنية، وأصدرت حكمًا دامغًا للحكومة المدعومة من الجيش والتي حكمت البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وأفادت الصحيفة البريطانية، تجاوز حزب “التحرك إلى الأمام”، وهو تقدمي معارضة يحظى بشعبية بين الشباب التايلاندي، التوقعات بفوزه بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد، لافتة إلى أنه مستعد لتشكيل الحكومة.

وقال زعيم الحزب، بيتا ليمجارونرات، لوسائل الإعلام إنه دعا فيو تاي، الحزب المرتبط برئيس الوزراء السابق المنفي ثاكسين شيناواترا، وأربعة أحزاب معارضة أخرى لتشكيل تحالف.

وقال في بانكوك: "أنا بيتا ليمجارونرات، رئيس الوزراء القادم لتايلاند"، وتعهد بأن يكون "رئيس الوزراء للجميع".

وأكدت فيو تاي في وقت لاحق أنها وافقت على اقتراح بيتا لتشكيل ائتلاف معارض.

تشكيل ائتلاف قوي 

لكي يتولى أي من أحزاب المعارضة السلطة، سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف لديه أعداد قوية بما يكفي لتمريره عبر نظام يتم موازنته لصالح المرشحين المدعومين من الجيش.

ووفقاً للتقرير سيتم التصويت على رئيس الوزراء المستقبلي ليس فقط من قبل مجلس النواب المكون من 500 مقعد، والذي تحدد عضويته بنتائج الانتخابات، ولكن أيضًا من قبل مجلس الشيوخ، الذي تم تعيين أعضائه 250 من قبل الجيش بعد الانقلاب الأخير. 

وتابع من غير الواضح ما إذا كانت أصوات أعضاء مجلس الشيوخ ستعكس إرادة الشعب، لا سيما بالنظر إلى طموح Move Forward لإصلاح قانون العظمة في تايلاند، كما حذر بيتا ليمجارونرات من "الثمن الباهظ" الذي يجب دفعه إذا كان هناك تدخل في نتيجة الانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة أقلية.

تايلاند رفض الناخبون تشكيل الحكومة

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