الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بي بي سي": بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين: إن بلاده ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "الأوكرانيين اتخذوا قرارا بتدريب طياريهم على طائرات (إف-16) المقاتلة"، مضيفا أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يستخدم تلك المقاتلات.

وتابع: بينما لن تقوم بريطانيا بتوفير هذه القدرة المحددة، ولكن ستعمل بريطانيا مع الدول الأخرى التي تسعى لتوفير طائرات (إف-16).

بريطانيا أوكرانيا طائرات مقاتلة خطط

الأكثر قراءة

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

خبير زراعى: الدولة ماضية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى (حوار)

رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية كلية الخدمة الاجتماعية بانتهاء أعمال الإحلال والتجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي