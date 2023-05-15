"بي بي سي": بريطانيا ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين: إن بلاده ليس لديها خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "الأوكرانيين اتخذوا قرارا بتدريب طياريهم على طائرات (إف-16) المقاتلة"، مضيفا أن سلاح الجو الملكي البريطاني لا يستخدم تلك المقاتلات.

وتابع: بينما لن تقوم بريطانيا بتوفير هذه القدرة المحددة، ولكن ستعمل بريطانيا مع الدول الأخرى التي تسعى لتوفير طائرات (إف-16).