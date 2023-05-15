ندوات توعوية بمركز إسنا ضمن «حياة كريمة» بالأقصر

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كثير من الخدمات لسكان مركز إسنا بالأقصر، وذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لجميع المنازل بعد ترميمها، بجانب تطوير الوحدة الصحية ومراكز الشباب داخل المركز القرى التابعة له ونظمت المبادرة الندوات والجلسات التوعوية للحديث عن العادات الخاطئة التي استمرت لسنوات طويلة مع السكان وكيفية تغيرها.

التصدي للتسرب من التعليم والسلوكيات الخاطئة

أحمد محمود يعيش في مركز إسنا بالأقصر حاول خلال السنوات الماضية أن يغير العادات الخاطئة التي يتبعها سكان المركز، كم خلال الحديث معهم، لكن فشلت جميع محاولاته وتمنى فقط أن يساعده أحد في تغير تلك العادات التي تسببت في الكثير من الأضرار للسكان وأثناء جلوسه تفاجأ برجال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ينظمون الندوات والجلسات التوعوية للحديث عن العادات الخاطئة التي استمرت مع السكان لعقود طويلة وتوارثها الأبناء منهم.

قال أحمد لـ«الدستور» إن قصر ثقافة إسنا نظم ندوات ومحاضرات بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والتربوي وإزالة العادات الخاطئة داخل المركز والقرى التابعة له، وذكر أن المحاضرون تحدثوا عن الخدمات التي أتاحتها المبادرة الرئاسية داخل القرى وكيفية الاستفادة منها، وناقشوا بعض السلوكيات الخاطئة وركزوا على مشكلات الشباب والخلافات الأسرية واقترحوا الحلول وشرحوا طريقة التفكير الإيجابي، وحذروا من خطورة التسرب من التعليم أو رفض تعليم الفتيات أو ختانهن.

أضاف أن المبادرة اهتمت بالارتقاء بالمستوى المعيشي والثقافي للسكان ، بعدما قدمت الكثير من الخدمات التي وفرت الحياة الهادئة للسكان وأزاله أعباء الماشي والمشاكل التي استمرت مع السكان لسنوات طويلة، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية بشكل أساسي، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي ارتقت بأفكار السكان داخل الريف المصري ووفرت لهم جميع الخدمات التي يحتاجوها.