الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشرى: جهود عربية مكثفة لتهدئة الأوضاع فى السودان

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك نجاحا ملحوظا في العلاقات العربية مع بعضها البعض الفترة الأخيرة.

المبادرات التعاونية المشتركة

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد ثورات الربيع العربي كان هناك الكثير من الانقسامات داخل الإقليم العربي، وبالتالي بدأت العلاقات تعود كما كانت من قبل مرة أخرى من خلال المبادرات التعاونية المشتركة. 

وأضاف في حديثه، أن هناك خطأ ارتكبه طرفا الحرب في السودان، ولكن القمم العربية التي ناقشت الأزمة السودانية وصلت إلى منتصف الطريق لحل الأزمة السودانية في القريب العاجل.

القضايا العربية 

وأشار إلى أن الدول العربية تسعى جاهدة إلى إصلاح الأوضاع السودانية، وبالتالي القمة العربية بجدة سيكون على رأس أولوياتها الأزمة السودانية.

أشرف العشري الأزمة السودانية القاهرة الإخبارية العلاقات العربية المختلفة ملف اليوم

الأكثر قراءة

فلاشة وفويس وطبيبة نسا.. مفاجآت فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

دولة تفى بوعودها.. «الدستور» تتابع تسليم وحدات العائدين لـ«مثلث ماسبيرو» بعد التطوير

صفقة الكيف.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بالإسكندرية

وزير التخطيط السابق يزور رحاب جامعة المنصورة الجديدة

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

أبوليمون يشهد انطلاق وفد شباب المحافظة لزيارة المشروعات العملاقة بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي