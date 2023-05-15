أشرف العشرى: جهود عربية مكثفة لتهدئة الأوضاع فى السودان

قال أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام، إن هناك نجاحا ملحوظا في العلاقات العربية مع بعضها البعض الفترة الأخيرة.

المبادرات التعاونية المشتركة

وأكد أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بعد ثورات الربيع العربي كان هناك الكثير من الانقسامات داخل الإقليم العربي، وبالتالي بدأت العلاقات تعود كما كانت من قبل مرة أخرى من خلال المبادرات التعاونية المشتركة.

وأضاف في حديثه، أن هناك خطأ ارتكبه طرفا الحرب في السودان، ولكن القمم العربية التي ناقشت الأزمة السودانية وصلت إلى منتصف الطريق لحل الأزمة السودانية في القريب العاجل.

القضايا العربية

وأشار إلى أن الدول العربية تسعى جاهدة إلى إصلاح الأوضاع السودانية، وبالتالي القمة العربية بجدة سيكون على رأس أولوياتها الأزمة السودانية.