الإثنين 15 مايو 2023
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حوادث

"قولتله تعالى أجيبلك حلاوة".. ننشر اعترافات المتهم بهتك عرض وقتل طفل بدمياط

الطفل محمد البربري
الطفل محمد البربري

أقرّ المتهم بقتل طفل مبلّغ بفقدانه منذ 8 أعوام في التحقيقات أمام النيابة بقتله الصغير بعدما خطفه بالتحايل واستدرجه للعقار محل الواقعة بدعوى شراء الحلوى له، ثم تعدى عليه جنسيًا وقتله بعد ذلك خشية افتضاح أمره لمّا علت صرخاته من التعدي، ووارى جثمانه بالغرفة التي عثر على رفاته بها لإخفائه، وانتقلت النيابة معه إلى مسرح الجريمة حيث أجرى محاكاة تمثيلية فيه لكيفية ارتكابه الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهم بعد توصل التحقيقات إلى الجاني وإلقاء القبض عليه واستجوابه وإقراره بارتكاب الجريمة في التحقيقات وذلك إثر العثور على رفات جثمان المجني عليه مصادفة بعقار تحت الإنشاء بدمياط.

وتلقت النيابة إخطارًا من الشرطة الخميس الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري بالعثور على رفات جثمان طفل بعقار تحت الإنشاء بمركز فارسكور بدمياط، وتعرفت والدة المجني عليه على ملابسه، مؤكدة أنها التي كانت يرتديها ابنها المبلغ باختفائه منذ أبريل 2015؛ فانتقلت النيابة وناظرت الرفات وبقايا عظام المتوفى وملابسه في محل العثور عليها وعاينت المكان وسألت والدي المجني عليه اللذين أكدا اشتباههما في وفاة ابنهما جنائيًا، إذ اشتبه الأب في ارتكاب المتهم الواقعة لسبق اتهامه بهتك أعراض أطفال آخرين بالدائرة، واعتياده التردد على العقارات المهجورة فيها والتي تحت الإنشاء.

وانتدبت النيابة الطبيب الشرعي لفحص رفات الجثمان واستخلاص البصمة الوراثية منه ومضاهاتها بمثيلتها المأخوذة من والديه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

متهم قتل طفل بفقدانه منذ ثمانية أعوام النيابة العامة محاكاة تمثيلية

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