برعاية "حياة كريمة".. رحلة التطوير تُنهي معاناة شباب إسنا بالأقصر

الكثير من الخدمات قدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل قرى محافظة الأقصر، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية ، ومراكز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية الحديثة بداخلها ، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

تطوير مراكز الشباب وتزويدها بالأجهزة الرياضية

«عمر السيد» يقطن في مركز إسنا التابع لمحافظة الأقصر،عانى كثيرًا هو وشباب المركز بسبب عدم وجود مكان لقضاء وقت الفراغ بداخله ، مما جعلهم يذهبون للأندية الخاصة، وذلك كلفهم الكثير من المال ، وتمنى فقط أن يتوفر مكان داخل المركز يستطيع ممارسة الرياضة بداخله، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت ما يتمناه من خلال تطوير مركز الشباب وإدخال الأجهزة الرياضية بداخله.

وقال «عمر» لـ«الدستور» إن المبادرة الرئاسية طورت البنية التحتية داخل قرى المركز، وحرصت على إنشاء وحدات سكنية جديدة بها جميع الخدمات التي توفر الحياة الهادئة للسكان، كما قامت بإنشاء عددًا من وحدات ومراكز طب الأسرة ، واهتمت المبادرة بتطوير مراكز الشباب وزودوها بالأجهزة الرياضية الحديثة لينعم الشباب بصحة جيدة، وأناروا الطرق الرئيسية والفرعية للحد من انتشار الحوادث المرورية.

وأضاف أن المبادرة نظمت الندوات ومحاضرات للارتقاء بالمستوى الثقافي والتنبيه إلى خطورة بعض العادات القديمة، مع الحرص على تسليط الضوء على الخدمات التي أتاحتها المبادرة وكيفية الاستفادة منها، كما نظمت الندوات المخصصة لفئة الشباب للحديث عن أهم الصعوبات التي تواجههم وطرق حلها، إلى جانب التعريف بتاريخ محافظة الأقصر والآثار والمعابد الموجودة بها.

وذكر أن الشباب وجميع الحضور كانوا يتفاعلون مع المحاضرين أثناء الندوات، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات التي عادت بالخير على السكان ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي حققت أحلام سكان الريف المصري.