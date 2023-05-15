الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع موظف سقط من "حلة اللودر" بالفيوم

مصرع موظف
مصرع موظف

لقى موظف مصرعه بمجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم إثر سقوطه من حلة اللودر أثناء تأدية عمله بدائرة المركز.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع موظف يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سقط من حلة اللودر بعد الانتهاء من العمل المكلف به وركوبه على حلة اللودر لعودته إلى مقر عمله.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة محمد عمر درويش أحمد، 57 عامًا  موظف، نتيجة سقوطه من حلة اللودر بعد الانتهاء من العمل المكلف به.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة.

مصرع موظف أثناء العمل حلة اللودر بالفيوم

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