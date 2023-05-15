مصرع موظف سقط من "حلة اللودر" بالفيوم

لقى موظف مصرعه بمجلس مدينة يوسف الصديق بالفيوم إثر سقوطه من حلة اللودر أثناء تأدية عمله بدائرة المركز.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بمصرع موظف يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم سقط من حلة اللودر بعد الانتهاء من العمل المكلف به وركوبه على حلة اللودر لعودته إلى مقر عمله.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة محمد عمر درويش أحمد، 57 عامًا موظف، نتيجة سقوطه من حلة اللودر بعد الانتهاء من العمل المكلف به.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لعمل تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة.