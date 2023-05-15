زمن الـ«ستاند أب كوميدى».. 8 فنانين يتحدثون.. و3 نقاد يردون

«ستاند أب كوميدى».. فن ارتجالى لمع نجمه منذ السنوات الأولى للألفية الجديدة، وكان له حضور ضخم بين أوساط الشباب، لاعتماده على الأداء البسيط والتفاعلى مع الجمهور، وتقديمه جرعات نقد ساخرة للأوضاع الاجتماعية وغيرها.

لكن، ومع توغل مواقع التواصل الاجتماعى وتوحش «السوشيال ميديا» أكثر وأكثر خلال السنوات العشر الأخيرة، بدأ نجم «ستاند أب كوميدى» فى الخفوت، لانجذاب الجمهور ناحية المحتوى المرئى الخفيف والقصير، وهو ما وضع ذلك الفن أمام تحديات كبيرة تهدد استمراريته.

«الدستور» تحاول، من خلال عدد من النقاد والمتخصصين، تحليل ظاهرة «ستاند أب كوميدى»، ومعرفة خلفياتها واتجاهاتها المتوقعة فى المستقبل، إلى جانب تقديم حلول لضمان استمراريتها وتطوير تفاعلها مع الجمهور.

فنانون

حمزة بهاء: إضحاك الناس رسالة

حمزة بهاء الدين، مؤدى «ستاند أب كوميدى»، اقتحم المجال من خلال فريق المسرح الذى كان ملتحقًا به، وبدأ تقديم عروضه منذ عام ٢٠١٦، وقدم عددًا من الحفلات فى ساقية الصاوى و«الهوسابير» وغيرهما، بعد أن حصل على ورش فى التمثيل والكتابة والأداء المسرحى والإيقاع.

وقال «حمزة» إن «ستاند أب كوميدى» بدأ كأداة نقد ساخرة للأوضاع الاجتماعية والسياسية، وكان من أشهر برامجه وقتها «موجة ستاند أب»، معتبرًا أنه أحد فنون الأداء، وليس له شبيه فى طرح الموضوعات.

وأوضح: «أظهر بشخصيتى الحقيقية لتمثيل مواقف يومية مضحكة، أو تقديم وجهات نظر، أو رسالة اجتماعية تثير الجدل»، لافتًا إلى أن سر انجذابه لهذا الفن هو أنه يعبر عنه، وعن نظرته للحياة.

ورأى أن الضحك رسالة فى حد ذاته، قائلًا: «إنك تضحك حد الدنيا جاية عليه دى رسالة مهمة جدًا».

شادى أصيل: اكتسبنا شعبية واسعة

شادى أصيل بدأ أول تجربة فى مجال «ستاند أب كوميدى» فى عام ٢٠٢١، عبر تقديم حفلة الـcomedy Monster، وهى من تنظيم Helmy Man Events، مع محمد حلمى، عضو فريق The Elite، وذلك عقب ورشة حصل عليها مع الفنان صلاح الدالى. ورأى «شادى» أن فن «ستاند أب» تطور واكتسب شعبية واسعة فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح أمْيَل لتناول أحداث الحياة اليومية والشخصية، مثل العلاقات العاطفية، وأثبت أنه وسيلة تعبير فعالة وجاذبة للمجتمع المصرى.

عمر مأمون: لدينا الجرأة على مناقشة ما نريد

عمر مأمون، الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، بدأ العمل فى «ستاند أب كوميدى» فى عام ٢٠٢١، من خلال ورشة «الخلاصة»، مع الكوميديان مينا نادر، وقدم بعدها العديد من الحفلات على مدار العامين الماضيين، وحصل على المركز الأول كأفضل كوميديان من مهرجان «ملتقى القاهرة الدولى»، والمركز الثالث كأفضل كوميديان بمهرجان نهاد صليحة، التابع لأكاديمية الفنون.

وقال «عمر» إن فن «ستاند أب» يساعده فى التعبير عما بداخله دون قيود، خاصة أنه لا يحتاج إلا لميكروفون ومسرح وجمهور، مشيرًا إلى أن «معظم الفنون المقدمة على المسرح تراجع كثيرًا فى مواجهة الميديا وتراجعت معه المتعة الحقيقية، وكثيرًا ما اقتصرت حفلات «استاند أب» على ما يقدمه البعض لأنفسهم ولأصحابهم إلى أن بدأ تصوير بعض تلك الحفلات ونشرها على مواقع التواصل فتكوّن جمهور يفهم معنى ستاند أب».

وأكد أن هذا الفن لا يبحث عن إيصال رسائل اجتماعية، لكنه يقدم الضحك بشكل أساسى وإن كان يتسم بالجرأة فى مناقشة المشاكل التى يمكن أن تسبب الحرج، موضحًا: «لما نكون مكسوفين نتكلم بجد. فالكوميديا والهزار بيسهل طرح الموضوعات بشكل لذيذ، وطالما ضحكت الجمهور فالضحك مالوش قواعد ولا شروط».

أحمد مجدى: نحن أقرب لمشاكل الشباب

أحمد مجدى بدأ تقديم عروضه فى مجال «ستاند أب كوميدى» فى عام ٢٠٢١، ثم قدم بعدها العديد من الحفلات فى ساقية الصاوى ومسرح روابط وغيرهما.

وقال «أحمد» إن موضوعات هذا الفن لم تختلف كثيرًا عما كان يُقدم فى الماضى، لكن الاختلاف الوحيد هو مناقشة الموضوعات بطريقة تناسب العصر، خاصة أن هذا الفن أقرب إلى الشباب ويتحدث عنهم وعن مشاكلهم.

عمر مصطفى: يتطلب قدرة عالية على الارتجال

عمر مصطفى بدأ رحلته مع «ستاند أب كوميدى» عن طريق ورشة لتعلم أساسيات هذا الفن من كتابة وأداء وغير ذلك، وبعدها اتجه إلى تقديم الحفلات.

وأوضح أن هذا الفن يعتمد على النقد الساخر والبنّاء، ويستمد موضوعاته من الظواهر الحياتية، ويعرضها من خلال تمثيل حركى وصوتى وغناء وتفاعل مع الجمهور، ويتطلب فى ذلك قدرة عالية على الارتجال.

محمود حسن: نقدم فن الشخص الواحد

محمود حسن بدأ تقديم عروضه منذ عام ٢٠١٦، من خلال مسابقة بساقية الصاوى، فاز خلالها، وقدم أول عرض له على مسرح الساقية، ثم توالت حفلاته بعد ذلك.

وأكد أن برنامج «موجة ستاند أب» أسهم بشكل كبير فى ازدهار هذا الفن، الذى يعتمد على الشخص الواحد، الذى يقوم بكل شىء، من الكتابة للإخراج للأداء، مع القدرة على الارتجال فى سياق الموضوع.

محمد حلاوة: «إحنا مراية الناس»

محمد حلاوة بدأ تقديم عروض «ستاند أب كوميدى» منذ نحو عامين ونصف العام، من خلال «أوبن مايكس» مع محمد حلمى، ثم بدأ تقديم حفلاته بمفرده. وذكر «حلاوة» أن فن «ستاند أب كوميدى» بصورته الحالية هو فن حديث وجديد، لا يزال يتطور مع تطور اللغة والحياة الاجتماعية، موضحًا: «إحنا مراية للى الناس بتقوله». وأشار إلى أن هذا الفن يختلف عن فن الاسكتش، لكنه أقرب للمونولوج، وإن كان بطريقة أكثر شمولًا، كما أنه فن شارع بامتياز، لأنه يستهدف المشاهد فى حياته اليومية، فى البيت أو العمل.

محمد ماهر: حفلاتنا تشهد إقبالًا

محمد ماهر بدأ تقديم عروضه منذ نحو عامين، وقدم خلالهما العديد من الحفلات، بعد أن حصل على ورش فى الكتابة وصناعة الأفلام.

وأوضح أن بداية ازدهار فن «ستاند أب كوميدى» فى مصر فى الفترة الأخيرة كان من خلال برنامج «موجة ستاند أب»، الذى ظهر من خلاله أشخاص أصبحوا نجومًا، ما فتح الباب أمام تقديم حفلات أصبحت تشهد إقبالًا كبيرًًا من الجماهير.

نقاد

منار خالد: يتطلب سرعة البديهة

الناقدة منار خالد رأت أن «ستاند أب كوميدى» قائم فى أساسه على فكرة الارتجال، وهو يُقدم للجمهور كعرض حى، بالاستعانة بخشبة مسرح أو قاعة.

واعتبرته بمثابة مسرح متطور من الكوميديا الارتجالية، دون أن تضعه فى قالب معين، لكنها رأت أيضًا أنه قد يكون نموذجًا متطورًا من «كوميديا ديلارتى»، بعد فهمها وتحديث أنماطها.

وقالت إنه يمكن اعتباره، وفقًا لمسميات المسرح، عرض «مونودراما»، حيث المؤدى يتنقل بين عدة أداءات لشخصيات مختلفة فى أماكن وأزمنة مختلفة، كما أن نوعه الارتجالى يتطلب قدرات معينة، من أهمها سرعة البديهة والتركيز الشديد.

رامز عماد: مستمد من رواة السيرة

الناقد رامز عماد رأى أن «ستاند أب كوميدى» فن قديم جدًا، موضحًا أنه إذا نظرنا إلى السياق الغربى، سنجد أنه ظهر فى الستينيات والسبعينيات، وكانت له آثار أقدم من ذلك أيضًا. كما رأى أنه فن أقرب إلى فنون الشارع، لكنه تطور كثيرًا فى الوقت الحالى، وأصبح من الفنون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا فى الغرب، خاصة فى أمريكا، لكنه لا يعد فنًا حديثًا فى مصر، لأن لدينا موروثًا شعبيًا خاصًا بنا، بداية من رواة السيرة والحكواتية ثم المونولوجست. وأضاف أن «ستاند أب كوميدى» ظهر فى مصر عام ٢٠٠٥، واشتهر جدًا، وكان له فنانون مؤثرون مثل: على قنديل وجورج عزمى وأيمن مقار ووليد فواز وأكرم حسنى وغيرهم، ثم خفت نجمه ليعود للظهور مجددًا بفضل «السوشيال ميديا».

أمل ممدوح: نجومه اتجهوا للتمثيل

اتفقت الناقدة أمل ممدوح مع الرأى القائل إن «ستاند أب كوميدى» شكل متطور من «المونولوجست»، إذ يقدم فى صورة قصة أو رؤية شخصية فى إطار كوميدى، ويعتمد على السرد والقدرة على تحقيق التواصل والتفاعل.

وقالت إن مقدمى «ستاند أب» شغلوا كثيرًا من حيز مواقع التواصل مثل «فيسبوك والتيك توك ويوتيوب» وغيرها، وصاروا نجومًا، واتجه بعضهم إلى التمثيل والإعلانات، ورحب بهم الناس، لكنهم ما زالوا يرون أن التفاعل المباشر على المسرح دومًا له سحره وتأثيره واختلافه. وأضافت أنه يمكن أن يستمر «ستاند أب كوميدى» وما شابهه، لكنه سيكون فى مواجهة ومنافسة أكبر مع محتوى «السوشيال ميديا»، وسيحتاج لجهد أكبر لجذب الناس.