بطل "القومي للموهبة" بكفر الشيخ يفوز بأول ذهبية في البطولة الأفريقية

أسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للمصارعة لمنتخبات الحرة والرومانية تونس الشقيق عن فوز اللاعب احمد عبد الباري شعبان، وزن 55 ك روماني بالميدالية الذهبية ويلعب عبد البارى، ضمن صفوف المنتخب وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ مركز بيلا، البطولة تقام في الفترة من 15 حتى 21 مايو الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب احمد عبد الباري ابن المشروع القومي بالمحافظة، متمنياً مزيد من التقدم للاعبى المنتخب المصرى حتى الفوز بلقب البطولة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المنتخب ومدرب المشروع القومي بالمحافظة، موضحاً أن لاعبى المشروع من أبناء المحافظة والمنضمين إلى المنتخب القومي للمصارعة هم : أحمد عبد الباري شعبان وعمر حسين أبناء مصارعة بيلا وتأتى مشاركة الأبطال بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ.

ينافس اللاعب عمر حسين وزن 51 ك روماني على المركز الأول بعد ساعة من الآن، و يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، أحد أهم المشروعات القومية للرياضة المصرية، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بصياغة آلية فعالة لاكتشاف المواهب الرياضية للنشء والشباب فى كافة ربوع مصر ويعظم من فرص دعم المواهب المتميزة، وشهد مايو 2022 حصول أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، المركز الأول بالبطولة الأفريقية التى أقيمت العام الماضي بالمغرب الشقيق بعد انضمام 4 لاعبين من أبناء المحافظة للمنتخب الوطني للمصارعة، فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.