الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قنصل فلسطين بالإسكندرية: مصر عانت بسبب تمسكها بحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ومقدساته

قنصل فلسطين بالإسكندرية
قنصل فلسطين بالإسكندرية

أحيت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، اليوم الإثنين، الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية في مقر القنصلية، بحضور السفير رأفت بدران القنصل العام، وطلاب الجالية الفلسطينية.

وقال السفير رأفت بدران قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إننا نحيي اليوم ذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر بلدته سيرًا على الأقدام متجهًا إلى سوريا وهو ابن 12 عامًا، فمن عاش هذه التجربة لا يمكنه أن يبيع أرضه كما حاول البعض أن يلصق به هذه الاتهامات.

وأضاف بدران، أن الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة خير من روى القصة الفلسطينية أمام أكبر محفل دولي، وأنه تحدث بلغة السياسة التي يمكن أن يفهمها ذلك المجتمع الدولي.

وأكد بدران خلال كلمته للطلاب الحضور بالقنصلية العامة الفلسطينية بالإسكندرية، أننا متواجدين كعضو داخل الأمم المتحدة، وليس كأصحاب قطعة أرض قُسمت، كما السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حديث أبومازن الذي تحدث به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه من تاريخ اللحظة لدينا متحف اسمه متحف النكبة والذي له أهمية في مسيرة صراعنا العربي الإسرائيلي بعد أن أنشأت إسرائيل متحفًا باسم "يادفاشيم" الذي خلدت فيه مجازر الذي لم ترتكب في الشرق الأوسط ولكن التي ارتكبت في أوروبا، مشيرًا إلى أن لنا نكبتنا ومتحف نكبتنا وحقوقنا التي يجب على العالم الاعتراف بها.

وأكد أننا باقون على تلك الأرض وتلك الأرض لنا ولن نكرر ما حدث معنا في عام 1948 و1967، وستقوم دولتنا على تلك الأرض شاء من شاء وأبى من أبى.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية التي كانت خير سند ونصير على مدار تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر قدمت الدم والأسر والجراح وعانت ما عانته بسبب تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا، مشيرًا إلى دور مصر البارز خلال الأيام الأخيرة في وقف العدوان على غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني وحقن دماء أطفاله.

وكرم السفير بدران الفنانة التشكيلية منيرة مصطفى التي أهدت القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية تمثالًا من الخشب لامرأة فلسطينية متمسكة بأرضها بمناسبة ذكرى النكبة، التي تمثل امرأة استشهدت وهي متمسكة بجذع شجرة زيتون.

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