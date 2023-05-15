الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجاح مبهر لفيلم «فرقة رضا» على قناة «الوثائقية»

فرقة رضا
فرقة رضا

تصدر الفيلم الوثائقى الجديد «فرقة رضا» «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد عرضه على قناة «الوثائقية»، مساء أمس الأول.

وعقب عرضه، تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع من الفيلم، مشيدين بالمجهود الذى أظهره طاقم العمل للخروج به فى أفضل صورة.

وتناول الفيلم الجديد سيرة عدد من الفنانين الذين أسهموا فى إنجاح تجربة فرقة رضا الفنية، على مدار عقود، مثل فريدة فهمى، وحسن فهمى، وعلى رضا، إلى جانب آخرين أدوا أدوارًا رئيسية من خلف الستار.

وتحدثت الفنانة شيرين رضا ابنة الفنان محمود رضا مؤسس الفرقة، عن كثير من الجوانب الخفية لها، وكذلك الدور الوطنى للفرقة خلال فترة حربى الاستنزاف وأكتوبر.

وكشفت عن الصعوبات التى واجهت والدها، قائلة: «كان يذهب للسينما ١٢ أو ١٣ مرة، فقط لكى يتعلم خطوة رقص واحدة»، مضيفة «عمى (على)كان فنانًا بكل المقاييس لكن كان يفكر أكثر من والدى، وبابا كان فنان وخلاص، وكان بينصحه نصائح بتنفعه».

كما تحدث الدكتور زكريا عبدالشافى، مساعد الفنان محمود رضا، عن الفرقة والدور الذى لعبته لدعم الجنود على الجبهة خلال الحرب، وكذلك الاتهامات التى وجهت إليها، بسبب عروضها فى الولايات المتحدة الأمريكية وقت النكسة.

وأضاف أن الفرقة نظمت رحلات لمواقع الجنود على الجبهة، وكان أفرادها يرقصون حفاة على رمالها شديدة السخونة، مشيرًا إلى الرحلات التى نظمت خصيصًا من أجل الترفيه عن الجنود ورفع روحهم المعنوية، لافتًا إلى تصميم الرقصات الإيقاعية على أنغام الأغنية الوطنية «على الربابة بغنى»، وغيرها.

وكشف «عبدالشافى» عن أن الفرقة كانت تبحث عن موسيقى فريدة ويكون لها مذاق مختلف وتكون خاصة بالفرقة فقط، وبعد العرض الأول لها بدأت رحلة البحث عن هذه الموسيقى.

 

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