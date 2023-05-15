الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طبيبة تُحذر الأمهات: "تعريض الأطفال للمحمول يصيبهم بالتوحد"

الدكتورة إيمان المراكبي
الدكتورة إيمان المراكبي

حذرت الدكتورة إيمان المراكبي أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، الأمهات من تعريض الأطفال للهاتف المحمول، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت عن أن تعرض الطفل في السنة الأولى للأشعة الصادرة من المحمول، لمدة ساعتين يوميًا تؤدي لإصابتهم للتوحد، سواء ساعتين متصلتين أو متقطعة.

وتابعت أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "بعض الأمهات بتستسهل وتسيب الموبايل للطفل يلعب عليه، لمدة طويلة، ومع كثرة تعرض الطفل للإشعاع الصادر من شاشات الموبايل، يصاب الطفل بالتوحد، على عمر 3 سنوات، وده طبقًا لدراسة يابانية وجدوا أطفالًا كثيرين أصيبوا بالتوحد".

وأردفت: "نسبة التوحد زادت في الأطفال الذين تعرضوا للهاتف المحمول".

وأوضحت أن التوحد يحدث في أول سنة من العمر، لهذا ممنوع تمامًا تعريض الأطفال لأشعة الموبايل.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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