عماد الدين حسين يكشف تفاصيل مناقشات أولى جلسات "الحوار الوطنى" (فيديو)

أوضح عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل أولى جلسات المحور السياسي بـ"الحوار الوطني"، قائلًا: "بالأمس كان اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني في شكله الفعلي".

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن القوى السياسية المختلفة جلست على منصة واحدة تحت سقف واحد.. وتناقش الجميع بتحضر حول النظام الانتخابي.

وأوضح أن الجلسة الأولى كانت مخصصة للمحور السياسي، حيث تمت مناقشة موضوع النظام الانتخابي لمجلس النواب، ومجلس حقوق الإنسان، حيث تحدي التعاونيات، معقبًا: "حضرت جلسة مهمة عن قانون انتخاب مجلس النواب في الجلستين المتواليتين".

وأكد أن كل دولة لها الحق في عمل نظام انتخابي يناسبها، لا يوجد نظام جيد ونظام سيئ، لكن المهم أن يؤدي هذا النظام أو ذاك إلى تعبير حقيقي للبرلمان عن آراء ورغبات الناس.

وأشار عضو أمناء الحوار الوطني، إلى أن النظام الفردي كان النظام الشائع لسنوات طويلة، حيث كانت الأحزاب في مصر ضعيفة، إلا أن دستور 2014 أقام ما يعرف بالفئات المميزة، حيث يشترط وجود فئات في البرلمان خاصة المرأة بنسبة 25% على الأقل، وبعض الفئات الأخرى مثل الإخوة الأقباط، وذوي الاحتياجات والشباب.

وأوضح أن جلسات المحور السياسي تناولت النظام الانتخابي للبرلمان، مشيرًا إلى أنها تضمنت آراء متعددة، تنوعت بين نظام فردي وقائمة نسبية ومطلقة، فضلًا عن آراء ترغب في تطبيق نظام شامل للمقترحات الثلاث، لافتًا إلى أن هناك رأيين أساسيين في هذا الملف، الأول يرى أن نظام القائمة المطلقة يعد الخيار الأنسب دستوريًا، فيما يعتقد البعض أن النظام الأصلح يتمثل في اعتماد نظام القائمة النسبية، على أن تكون مغلقة للفئات المميزة.