"الزراعة" تنفذ يوم حصاد لمحصول القمح بمحافظة القليوبية

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

حضر يوم الحصاد، المهندس رجب غنيم وكيل وزارة القليوبية والدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد والدكتور خالد جاد رئيس حملة القمح في القليوبية، والمهندس محمود صبحي مدير الإرشاد ومسئولي الإرشاد الزراعي بالمحافظة والمزارعين، ‏حيث تم الحصاد الآلي لحقل إرشادي للترشيد مساحة 15 فدانا، بالإضافة إلى حقل مساحته 8 أفدنة بالتبني منزرعة بصنف سخا 95.

وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ومركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يسهم في تعظيم الإنتاجية من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.

وحث مسئولو الوزارة مزارعي القمح على أهمية توريد المحصول في ظل المزايا التي تمنحها الدولة لمزارعي القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يسهم في زيادة دخل المزارعين.