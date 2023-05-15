الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أبو ليمون يشهد انطلاق وفد شباب المحافظة لزيارة المشروعات العملاقة بتوشكي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنطلاق أول وفد شبابي طلابي من محافظة المنوفية لزيارة المشروعات القومية العملاقة بتوشكي بحضور اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلس السكرتير العام المساعد ، وذلك في إطار زيادة الوعي والمعرفة لدي شباب الجامعات وطلاب المدارس وما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة بأيدي مصرية تفعيلاً للمبادرة الرئاسية " شوف بنفسك " التي أطلقتها القوات المسلحة.

إنطلق اليوم وفد محافظة المنوفية بمشاركة أكثر من (70) شاب وفتاة من طلاب جامعة المنوفية ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وبالتعاون مع الجهات الراعية لمتابعة إنجازات مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي ، وكذا تفقد المعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسوان ، وذلك لتعريف أجيال المستقبل بما يتم تنفيذه من إنجازات علي أرض الواقع ، وما تبذله الدولة من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافة الي دمجهم ومشاركتهم في رسم الخطوط العريضة لتنفيذ خارطة مصر التنموية من أجل المساهمة في دفع الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جادة للشباب والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية علي أهمية تعريف الشباب و طلاب الجامعات بالإنجازات الهائلة والمشروعات القومية الكبري التي تتبناها القيادة السياسية التي تحققت علي أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة والتي تمثل رصيداً جديداً لمستقبل الأجيال القادمة مما يعزز قيم الإنتماء للوطن و خلق جيل جديد من الشباب الواعي، لافتًا إلى أن حلم الأمس ببناء الجمهورية الجديدة يتحول تدريجياً إلي واقع ملموس من خلال إقتصاد قوي قائم علي علوم وتقنيات حديثة.

يتم ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتوعية فئات المجتمع بالنهضة الهائلة والمشروعات القومية العملاقة في ربوع الوطن والجمهورية الجديدة.

التنموية التنمية المستدامة التربية والتعليم ؤية مصر 2030 التربية السكرتير العام المساعد السياسية

الأكثر قراءة

زلزال تاريخي.. آخر أرقام انتخابات تركيا 2023

تفاصيل لقاء محافظ دمياط لجنة القوى العاملة بالنواب

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

الوكيل: "غرفة الإسكندرية" تحتل الصدارة فى مجال التنمية المستدامة

نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير المدينة الصناعية بشق الثعبان

ضبط سيارتين تحملان لحومًا فاسدة قبل بيعها بالدقهلية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي