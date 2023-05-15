الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجاليات المصرية تطالب الحوار الوطنى بإنشاء مجلس تنسيقى لحل مشكلاتها

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

ناقش أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، عمرو هندى، ومحمود حسين، وهويدا السعيد، مع ممثلى الجاليات المصرية حول العالم مقترحاتهم بشأن الحوار الوطنى، فى اجتماع افتراضى باستخدام تطبيقات مكالمات الفيديو.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة محاور، منها: الاستماع إلى ومشاركة أصحاب الكفاءات من المصريين بالخارج، خاصة خبراء الاقتصاد، لإيجاد حلول مبتكرة تعزز قوة الاقتصاد الوطنى.

وطالب رئيس الجالية المصرية فى إيطاليا، إبراهيم يونس، بإنشاء مجلس تنسيقى استشارى خاص للمصريين بالخارج، فيما أكد رجلا الأعمال، الدكتور جمال شقرة، وحسن الجراحى، أهمية تفعيل هذا المجلس لوضع رؤية لحل مشكلات وأزمات الجاليات المصرية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، النائب عمرو هندى، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، موقّع من أكثر من ٦٠ نائبًا بالمجلس، للموافقة على مد مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، إضافة للسماح لكل مغترب بإدخال سيارة لمصر كل ثلاث سنوات.

وناقش المجتمعون أبرز المصاعب التى يواجهها المغتربون، وطالبوا برفع سقف الهدايا المسموح بها لكل راكب، والمحدد بـ١٠ آلاف جنيه فقط، إضافة إلى زيادة نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج فى الجامعات المصرية، وتوعية المسافرين الجدد بقوانين وعادات الدول التى يقيمون بها؛ تجنبًا لمخالفة القوانين للتخفيف من أعباء موظفى القنصليات.

وشدد ممثلو الجاليات على أهمية إيجاد حل لمشكلات المغتربين مع الجمارك بالمطارات المصرية، والمطالبة بإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج لحصر أعدادهم والتواصل معهم.

وقالت النائبة هويدا السعيد إن قانون نقل جثامين المصريين بالخارج جرى تقديمه لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهو بانتظار الموافقة عليه من قِبل مجلس النواب.

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