الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": كلمة الرئيس الفلسطينى بالأمم المتحدة كاشفة للانتهاكات الإسرائيلية

كلمة محمود عباس بالأمم
كلمة محمود عباس بالأمم المتحدة

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جلسة الأمم المتحدة بدأت في تمام العاشرة مساءً، وتحدث محمود عباس الرئيس الفلسطيني اليوم بجلسة الأمم المتحدة بكل حماس، وألقى كلمة حادة كشف من خلالها، عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها فلسطين.

 

العدوان الإسرائيلي الغاشم

وتابع "نور الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن محمود عباس أكد أنه ليس ضد اليهودية كديانة، ولكنه ضد الاستعمار اليهودي الإسرائيلي الذي احتل دولة فلسطين منذ سنوات عديدة.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني قال إن إسرائيل تحتفل بذكرى الاستقلال رغم أنها دولة غير محتلة، كما أنها غير ملحقة بدولة أخرى فكيف لها أن تحتفل باستقلال. 

 

سياسة الاحتلال 

وتابع: "في نهاية حديثه أطاح محمود عباس بالسياسية الأمريكية في عهد دونالد ترامب بسبب سياسات القمع التي ارتكبها هذا الشخص ضد فلسطين". 

واستطرد: "هناك تجمع من الفلسطينيين والجاليات العربية المختلفة أمام مقر جلسة الأمم المتحدة من أجل دعم كلمة الرئيس الفلسطيني".

جدير بالذكر أن هناك عددًا من المواطنين اليهود يصطفون بجانب الجالية العربية اليوم لدعم القضية العربية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية ياسر نور جلسة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم القضية الفلسطينية

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