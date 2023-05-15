برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

بعد ماراثون نقاشى طويل وممتع استمر أكثر من ٦ ساعات فى جلستين فصلت بينهما ساعة من الراحة، جلست أتأمل ما دار من مناقشات واختلافات فى اليوم الأول من فعاليات المحور السياسى للحوار الوطنى، بقيت وحيدًا فى القاعة التى كانت قبل قليل تزدحم بالحضور والأفكار.. وبالحماس والأمل أيضًا.

رددت السؤال نفسه الذى كان يطاردنا خلال هذه الساعات الست: ما الأفضل للنظام السياسى المصرى ويضمن برلمانًا قويًا يقود قاطرة التنمية السياسية فى الجمهورية الجديدة، هل الانتخابات بالقائمة المطلقة أم النسبية؟، كان هذا هو موضوع نقاش الجلستين الأولى والثانية وعنوانهما «النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية- قانون مجلس النواب»، وهو أحد موضوعات أجندة لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى».

راجعت ما قاله السادة الحضور الأفاضل من ممثلى القوى السياسية المختلفة ومن خبراء وأساتذة، وتمحور خلافهما بين المطلق والنسبى، وتصاعدت حدة الحوار أكثر من مرة، وقبل أن ينفلت الأمر كان الانضباط يعود مجددًا بفضل حكمة السادة الكرام أعضاء مجلس الأمناء ومقررى اللجان ومساعديهم، وهو ما أثرى النقاش وجعله حقيقيًا.. وصادقًا.

ابتسمت فجأة، وكأنى «وجدتها»، ابتسمت لأنى أدركت أن طريق إجابة سؤال الجلستين يكمن فى سر هذه المنصة الحوارية، التى أظنها الأكثر ديمقراطية وحرية وتنوعًا فى تاريخ مصر الحديث، منصة «الحوار الوطنى»، التى تدير بجسارة الحوار والاختلاف والجدل الفكرى، تجمع بشجاعة مختلف أطياف الفكر السياسى المصرى المعاصر، بعد أن اجتمع داخل قاعتها الرئيسية كل القوى الحزبية المتحالفة والمتناحرة من الموالاة والمعارضة.

هذه المنصة الوطنية الرشيدة تم اختيار جميع أعضاء أمانتها بالتكليف الوطنى والتوافق وعبر آليات يعلمها القاصى والدانى، وتم ترشيح من حضروا جلساتها بالتراضى الحزبى وبإتاحة كاملة لكل الراغبين، وكانت هناك قناعة تامة بحتمية التمثيل الحقيقى للمعارضة بكل فرقها وتياراتها، فاحتشد حقًا فى قاعتى النقاش فى اليوم الأول من جلسات الحوار من أسماهم المنسق العام للحوار الوطنى الدكتور ضياء رشوان: «تحالف ٣٠ يونيو»، وهو استدعاء بليغ من رجل اختمرت تجربته الوطنية ويدرك ضرورات المرحلة وأهميتها التاريخية.

إن هذه المنصة تمثل برلمانًا حقيقيًا لمصر، برلمانًا اجتمع تطوعًا وطوعًا تلبية لنداء الوطن، لم يتم اختياره بالمطلقة أو النسبية، برلمانًا لا يحتمل البقاء داخل جلساته إلا من يعنيه الأمر ويهتم بموضوع النقاش، ولا يتطوع فيه بالكلام «المحدد الوقت» إلا من يملك الحجة والرأى، ولا يتقدم بمشروع إلا متخصص فى الموضوع، هذه قواعد أسست لها الأمانة الفنية للحوار الوطنى، واحترمها الجميع، فكان أشبه ببرلمانات الإغريق العريقة التى أسست «حكم الشعب بالشعب».. ديمقراطية أثينا الفاضلة وجمهوريتها الأفلاطونية التى لا تزال قبلة أهل السياسة فى كل زمان.

كان الحوار نزيهًا لا يسعى إلى تدجين المجتمعين تحت راية «التوافق» المضغوط بظروف راهنة «محلية وإقليمية ودولية» معقدة كانت كفيلة بتكميم الأفواه لا بتحريرها، لكن القائد الملهم قرر إصلاحًا فى لحظة فارقة، وارتضى حوارًا حرًا دعم فيه الاختلاف الذى لا يفسد للوطن القضية، فدعا ولبّى عشاق الوطن نداءه، واجتمعوا تحت راية المستقبل فكان «برلمان الحوار الوطنى» حجر الزاوية وأبرز ملامح الجمهورية الجديدة سياسيًا، يمهد الطريق لمجالس نيابية قادمة، لن يقبل الشعب أن تكون أقل من هذا البرلمان النموذج.

من مناقشات الأمس خلصتُ إلى أنه ربما يكون علينا أن نجرب فى جزء من انتخابات مجلس النواب المقبل قائمة نسبية، ربما تمنح قدرًا من الحراك السياسى، مع دراسة إمكانية جمعها مع النظام الفردى والقائمة المطلقة، بشرط أن يسبق ذلك إصلاح حزبى حقيقى وقانون عصرى للأحزاب يُنهى عبثية المشهد الحزبى ويعيد الاحترام للحزب السياسى كمكون رئيسى للنظام السياسى.

وأخيرًا..

لن يفرقنا «نظام انتخابى» بعد أن جمعنا برلمان الحوار الوطنى.. برلمان مصر الجديدة.