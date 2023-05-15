رحلة الـ1000 كيلو.. مراسل "إكسترا نيوز" يرصد أوضاع السودانيين فى موقف كركر الدولى

كشف كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أسوان، عن تفاصيل استقبال الوفود السودانية بموقف كركر الدولي، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعلنت الاستنفار لتسهيل الإجراءات في أسوان.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، أن المستشفيات المتنقلة تستقبل أعدادًا كبيرة من الحالات خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بسبب الرحلة الشاقة من السودان لمصر، والتي تصل إلى 1000 كيلو متر.

بعض الوفود السودانية تفضل الإقامة بأسوان

وتابع: أنه يوجد 3 نقاط أساسية لعبور السودانيين وهي معبرا "قسطل وأرقين"، والنقطة التي تتلاقى فيها الشاحنات هي موقف "كركر الدولي"، والذي تم تزويده بالعديد من السيارات ويبعد 35 كيلو مترا عن أسوان، وهناك وجهات مختلفة للسيارات منها لمطار أسوان الدولي خاصة الجنسيات المختلفة ومن لديهم إقامات من السودانيين بدول أخرى، وكذلك محطات القطار، ومنهم من يفضل المكوث في مدينة أسوان.