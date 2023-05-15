الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“جدارية وساعة حائط”.. إهداء من طلاب “نوعية بنها” لرئيس الجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أهدي طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها اليوم الإثنين، الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة، عمل فني عبارة عن " جدارية وساعة حائط " ضمن أعمالهم الفنية فى مشروعات التخرج بإشراف الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي والدكتورة آية محسن مشهور تقديراً من الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد الكلية ، والدكتور معروف أحمد معروف رئيس قسم التربية الفنية ، والدكتورة آية محسن مشهور مدرس التصميم الزخرفي بالكلية وعدد من طلاب الفرقة الرابعة.
وأكد رئيس جامعة بنها، أن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها إلى مستويات الابتكار و تطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال الفنية للطلاب، مؤكدًا أن الفنون بكافة أشكالها هى دليل تقدم الشعوب ورصد لحضارتها.

وفى سياق متصل، واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية ، حيث نظمت قافلة طبية بقرية ميت كنانة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

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