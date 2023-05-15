الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الوزير»: قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة.. وهناك فرص استثمارية واعدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، وجاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري، وهو ما أكده وزير النقل القطري، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة القطرية بتطوير الموانئ البحرية مثل ميناء حمد وفقًا لأحدث النظم العالمية مع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل المصرية وشركة مها (MAHA) كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، والخاصة بوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك والبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ.

كما تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة ولا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وأكد وزير النقل، خلال اللقاء، أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصًا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة طلب إحدى الشركات القطرية التي تعمل في مجال النقل الحضري إدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الجاري تنفيذها في مصر.

وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري وزير النقل القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وزير النقل يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال النقل البحري مهندس كامل الوزير -وزير النق

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