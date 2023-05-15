البابا تواضروس يتفقد مجمع "البابا كيرلس" بميلانو (صور)

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم، مجمع القديس البابا كيرلس السادس بمنطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة.

واستمع قداسته لشرح مفصل عن خدمة المجمع الذي يخدم المسنين والمرضى وبه شقق سكنية مجاورة وكنيسة تخدم حاليًّا عشر أسر قبطية، واطَّلع على خريطة توضيحية للمكان والأعمال المنتظرة إقامتها.

يذكر أن الكنيسة حصلت على أرض هذا المجمع عام ٢٠١٣، وبُنِيَ سورٌ لها خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥، في حبرية مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو السابق وبعد نياحته استكمل نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، أعمال البنية التحتية والكهرباء وتم تقسيم المجمع إلى د/أ ود/ب ومن المنتظر أن تتم توسعته لاستيعاب حاجة الشعب للخدمات مُستَقبلًا.

كما تفقد قداسته أيضًا غرف المجمع وفي كلمة محبة قال قداسته للشعب إننا في كل القداس نصلي ونقول "من جيل إلى جيل"، فهذه هي حلاوة كنيستنا التي تعلمنا ألا ندخل في خطية "الأنا"، نحن في سلسلة لا تنقطع، فمثلث الرحمات الأنبا كيرلس اشترى أرضًا لأنه رأى احتياج الكنيسة لها وجاء ليكمل مسيرته وخدمته نيافة الأنبا أنطونيو.. فتعيشوا دائما وتعمروا في خدمة الكنيسة.

وفي نهاية الزيارة بارك قداسة البابا كل الحاضرين والتقط الصور مع العائلات، والعاملين والمتابعين للمشروع، وأفراد الشرطة.