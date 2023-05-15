افتتاح موسم حصاد القمح فى مزرعة كلية الزراعة جامعة القاهرة

افتتح الدكتور سامح عبدالفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، موسم حصاد القمح في المزراعة البحثية التابعة للكلية في صفط اللبن علي مساحة 50 فدانًا، بحضور الدكتور شريف محمد الدسوقي المدير التنفيذي للمحطة والدكتور محمد قرني المشرف العام علي قطاع الإنتاج النباتي في المحطة، ضمن خطة الكلية البحثية للنهوض بمحاصيل الحبوب للتوصل إلي ممارسات تحقق أعلى إنتاجية من المحصول، مشيرًا إلى أن المحطات البحثية التابعة للكلية تكثف بحوث لتطوير بحوث المحاصيل الاستراتيجية.

وقال "عبدالفتاح" في تصريحات له اليوم علي هامش الجولة إنه تم تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والحصاد والإنتاج لتقليل الفاقد والوصول إلي متوسط عام لإنتاجية القمح بقيم تتراوح ما بين 18 – 20 إردبًا للفدان الواحد، مشيرًا إلى متابعة الأساتذة والكادر البحثي بالكلية لجميع عمليات ما قبل الزراعة، سواء تجهيز التربية للزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج من التقاوي المعتمدة والأسمدة وترشيد استهلاك مياه الري.

وأضاف أن خطة تطوير المحطات البحثية بالقاهرة والمحافظات يستهدف تقليل الفاقد من المحاصيل ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية لخدمة تطبيقات البحوث العلمية، واختيار الأصناف المعتمدة من وزارة الزراعة بما ينعكس على زيادة الإنتاجية بأعلي جودة ووفقًا لمعايير رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.

وأوضح عميد كلية الزراعة أن البحوث العلمية تستهدف إعداد توصيات فنية مرنة تتوافق مع مخاطر التغيرات المناخية وتعتمد علي زراعة أصناف أكثر تحملًا للظروف البيئية من ناحية ارتفاع درجات الحرارة أو الملوحة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والحصاد مع توريد المحصول لجهات التوريد وهي وزارة التموين.

وأشار عبدالفتاح إلى أهمية دور البحوث العلمية التطبيقية في توعية المزارع المصري في مجال زراعة محاصيل الحبوب أو المحاصيل البستانية بالممارسات الجيدة ودور البحث العلمي في مجال زيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية وضمان جودتها علي المستوي التطبيقي لدى المزارعين، مضيفًا أنه لدينا برامج بحثية لزيادة إنتاجية القمح ومحاصيل الحبوب والتنسيق مع الجامعات للتوسع في برامج ترشيد استهلاك المياه.

ولفت عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة إلى أنه تمت الاستفادة أكثر من 25 صوبة زراعية في تطبيقات البحوث لمحاصيل الخضر مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة لعرض التجارب البحثية لتحديد تراكيب محصولية من الخضر كأحد البرامج التدريبية للطلاب، مشيرًا إلى أن التدريب العملي لطلاب الكلية يتم من خلال تطبيقات البحوث على المستوي الحقلي داخل المحطات البحثية التابعة لكلية الزراعة.