ضبط 24.5 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بمطروح (صور)

قالت هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، إنه تم شن حملة تموينية مساء اليوم أسفرت عن ضبط 24.5 طن قمح مهربة و1.5 طن سولار؛ بغرض بيعها في السوق السوداء وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث تموين مطروح.

أضافت مدير تموين مطروح أنه تم أيضًا ضبط لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجزر بكمية 11 كجم ضمن 19 محضرًا تموينيًا، إضافة إلى أنه تم الدفع بحملة تموينية أخرى بمعرفة مدير إدارة تموين العلمين تحرر عنها 6 مخالفات تموينية ليصل إجمالي المخالفات المحررة 19 مخالفة تموينية.

وتابعت أن المخالفات كانت حيازة أقماح محلية دون تصريح ومخالفة حيازة مادة السولار المدعم، مخالفة عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مخالفة بيع خبز بلدي خارج المنظومة و4 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالمخبز و3 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز، و3 مخالفات أخرى إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومخالفة عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية".

أشارت مدير تموين مطروح إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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