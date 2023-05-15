بريطانيا تعد بمزيد من الصواريخ والطائرات دون طيار لأوكرانيا

وعدت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الإثنين، بمنح أوكرانيا المزيد من الصواريخ والطائرات الهجومية دون طيار، في ظل استمرار جولة الرئيس الأوكراني بالدول الأوروبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بريطانيا، اليوم الإثنين، ضمن جولة أوروبية سريعة، حيث وعد حليف كييف القوي ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني بمنح أوكرانيا مئات الصواريخ الإضافية وطائرات دون طيار في محاولة لتغيير مسار الحرب.

وبحسب رويترز، فقد هبط زيلينسكي بطائرة هليكوبتر في تشيكرز، المنتجع الرسمي للزعيم البريطاني، حيث استقبله سوناك بمصافحة وعناق، كما إنها ثاني زيارة يقوم بها زيلينسكي إلى المملكة المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.

وشكر زيلينسكي بريطانيا على دعمها حتى الآن، وقال إن الحرب كانت مسألة "أمن ليس فقط لأوكرانيا، إنها مهمة لأوروبا كلها، وأخبر سوناك زيلينسكي: "قيادتك وشجاعة بلدك وثباتها هي مصدر إلهام لنا جميعًا".

وتعد بريطانيا رابع دولة أوروبية يزورها زيلينسكي في الأيام القليلة الماضية، بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حيث يسعى للحصول على مزيد من المساعدات في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لهجوم الربيع الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.

وأصبحت المملكة المتحدة أحد الحلفاء العسكريين الرئيسيين لأوكرانيا، حيث أرسلت صواريخ كييف قصيرة المدى ودبابات تشالنجر ودربت 15000 جندي أوكراني على الأراضي البريطانية، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا عن أنها أرسلت صواريخ كروز الأوكرانية Storm Shadow ، التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترًا (150 ميلًا) - وهي أول شحنة معروفة من الأسلحة التي تسعى كييف للحصول عليها منذ فترة طويلة من حلفائها.

وفرنسا تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية في الوقت الذي يقوم فيه زيلينسكي الأوكراني بزيارة مفاجئة إلى باريس للقاء ماكرون.