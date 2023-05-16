الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي "أبوهور" يشكرون محافظ أسوان على دعمه انتشال جثامين ضحايا "غرق فلوكة"

محافظ أسوان أهالي
محافظ أسوان أهالي قرية أبو هور

زار وفد من القيادات الشعبية بقرية أبوهور التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بأسوان، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لتقديم الشكر له على ما قام به من تدخل سريع ودعم عاجل باستقدام غواصين من ضفادع القوات البحرية وأيضاً الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات، لانتشال جثماين الشهداء من أبناء قريتى أبو هور وإمبركاب، جراء حادث غرق الفلوكة الخاصة بهم بمجرى نهر النيل فى 6 مارس الماضى، حيث كان على متنها 7 أشخاص، نجا شخص واحد منهم، فيما تعرض للغرق 6 أشخاص أخرين. 

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نصر النوبة. 

ومن جهته، أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بروح التلاحم والتماسك والتعاون بين قيادات وأهالى قريتى أبو هور وإمبركاب، وكذلك أهالى القرى المجاورة من المراكز الأخرى، ومساندتهم لأسر الشهداء من ضحايا حادث غرق الفلوكة، وحرصهم على الوقوف صفاً واحداً لإنجاح عملية انتشال جميع الجثامين، وهو الذى كان له أكبر الأثر فى مواجهة الأزمة. 

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تضع تنفيذ مشروع الممشى السياحى بكورنيش النيل الجديد بقرية أبو هور فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من تطوير منطقة السلسلة الأثرية المواجهة له بالجانب الشرقى للنيل، وخاصة بعد قيام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بوضع التصميمات والرسومات لهذا المشروع الواعد. 

وخلال نفس اللقاء، استمع أشرف عطية لعدد من المطالب والمشاكل الجماهيرية التى قام بعرضها وفد أهالى قرية أبو هور، ولا سيما الإسراع بإنهاء مشروع إدخال الصرف الصحى ضمن مشروعات تحيا مصر، حيث أعطى توجيهاته للمسئولين بسرعة الإستجابة ، وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشاكل. 

وفى ختام اللقاء، قام وفد القرية بإهداء محافظ أسوان درع تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى كافة المجالات التنموية. 

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أسوان غرق فلوكة غرق 6 أشخاص قرية أبو هور القيادات الطبيعية بقرية أبو هور محافظ أسوان شكر محافظ أسوان

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