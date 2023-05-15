تدشين مبادرة لدمج أطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ

بدأت تدريبات مبادرة "نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أشار د.عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

وتتجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم" وتنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ د.محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.