"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات قتل أب وابنه لشاب لقّبه أصدقائه بـ"عريس المنيرة" بعد أن فارق الحياة قبل ساعات من حفل خطبته، حيث أخرج الأب سلاح أبيض "مطواة" من بين طيات ملابسه واقترب من فريسته بينما كان ابنه يقف على الجانب الآخر من الضحية حاملاً "كعب كباية مكسورة" وفي لحظة واحدة بإشارة بين المتهمين غرس كل منهما سلاحه في جانبي العريس ليسقط غارقا في دمائه وسط صرخات أهالي الشارع والمارة ثم تركاه ولاذا بالفرار.

أصدقاء المجني عليه استغاثوا بوالده الذي هرع لنجدة ابنه وبنقله إلى المستشفى بعد كلمات طمأنة من ابنه: "اطمن يا أبويا دي ضربة خفيفة" وقبل أن تأخذ أيدي الأطباء طريقها إلى جسده سلم عريس المنيرة الغربية روحه إلى بارئها وسط ذهول وصراخ أصدقائه ووالدته التي علمت بنبأ مقتله عبر الهاتف.

تحريات مباحث الجيزة كشفت التفاصيل الكاملة لمقتل عبد الله سامح الشهير بـ"عريس المنيرة الغربية" حيث فارق الحياة قبل أيام قليلة من حفل خطبته وتبين من التحريات التي قادها العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن المجني عليه كان يتواجد برفقة عدد من أصدقائه أمام "ترابيزة بلياردو" في الشارع وتصادف تواجد أحد المتهمين المشهور بتعاطي المخدرات والخمور وسوء الأخلاق وأثناء لعب الشباب قام المتهم بسبهم والتنمر على أحدهم وتلفظ بعدة ألفاظ خادشة وبذيئة ما دفع المجني عليه لمعاتبته ومحاولة إثنائه عن أفعاله المشينة وهو ما رفضه المتهم وتشاجر معه وتطور الأمر عندما استعان المتهم بوالده الذي هرع للتشاجر مع المجني عليه والتعدي عليه بالضرب فحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه ليحاصره الأب "مسجل خطر" وأبنه ويتعديا عليه بالضرب وهددا كل من يحاول إنقاذه بسلاح ابيض.

في لحظات قليلة انتهى كل شيء عندما غرس الأب سلاحه في الجانب الأيمن للعريس وقابله ابنه من الجهة الأخرى بغرس كوب زجاجي مكسور في الجانب الأيسر له ليسقط بينهما ودمائه تلطخ يديهما قبل أن يدرك المتواجدون الأمر فر الأب وابنه هاربان ليتم نقل المجني عليه إلى المستشفى إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

صرخات مؤلمة أطلقتها والدة المجني عليه فور علمها بمقتل فلذة كبدها قائلة: "حرقة قلب أمك عليك يا ابني، ده كان 19 سنة ملحقش يتهنى كان رايح يخطب ملحقتش أشوفه عريس" وأضافت والدة عبد الله انه كان ذاهبا لشراء بدلة لحفلة خطبته بعد عدة أيام واتفق مع صديق له على لقائه حتى حدثت الجريمة وسط الشارع.

كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة وسقوط قتيل في منطقة المنيرة الغربية، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الجريمة وتبين مقتل شاب يدعى عبد الله سامح 19 سنة طالب بمعهد النظم والمعلومات مصاب بجرحين طعنيين بالجانبين الأيمن والأيسر وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وشكّل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة الغربية وتوصلت تحرياته إلى قيام أب "مسجل خطر" وابنه بارتكاب الجريمة بعد مشاجرة مع المجني عليه أمام ترابيزة بلياردو وتبادل السباب بينهم فقام كلاهما بطعنه وفرا هاربين.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مختار، وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد أحمد عصام عبد الباقي، رئيس مباحث المينرة الغربية في القاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الجريمة.

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