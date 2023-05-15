الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهود التطوير المستمر لقطاع الكهرباء

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عددًا من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم المشروعات التنموية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات التي ترتبط بمجالات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، وكذا ما يتم من مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، بالقرى المستهدفة، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير تطرق خلال الاجتماع إلى الخطوات المبذولة لتفعيل الشراكات مع شركات القطاع الخاص العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة، والجهود التي تبذلها الوزارة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

وأوضح سعد، أن «شاكر» استعرض أيضًا خلال الاجتماع جهود قطاع الكهرباء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، لافتًا إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، لبدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.

أهداف التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء السفير نادر سعد الشركة القابضة لكهرباء مصر

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