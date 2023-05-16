أبرز المعلومات عن دورات الذكاء الإصطناعي بعد الإعلان عنها

انتشرت عدد من الإعلانات حول دورات الذكاء الإصطناعي التى تصدرت التريند مؤخرًا، فهو مجال سريع التطور ولديه القدرة على إحداث ثورة في الطرق التي يعيش بها الأشخاص، بداية من السيارات ذات القيادة الذاتية وصولًا إلى الرعاية الصحية والشخصية.

وتقدم “الدستور” خلال هذه السطور معلومات عن تلك الدورات وحجم الاستفادة منها حسب خبير التكنولوجيا المهندس محمد سعيد:

معلومات عامة

تقدم المنصات دورات تدريبية تشمل معلومات تمهيدية تساعد في تقديم نظرة شاملة عن كافة مجالات الذكاء الاصطناعي، يحاضر فيها باحثون ورواد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتقام الدورات في مدة زمنية تتضمن محاضرات امتحانات، وعن طريق الدورة يتم الحصول على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما فيها الشبكات العصبية والتعليم الآلي، معالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر بحسب ما أعلنت المنصات.

تقدم دورات الذكاء الإصطناعي أيضًا المبادئ الأساسية لهذا العلم مثل تقنيات التعليم الآلي الخاصة والخوارزميات بكل تطبيقاتها العلمية، كما تعرف المقبلين عليها بالاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية التي ترتبط بالذكاء الاصطناعي.

تتضمن الدورات أيضًا التمويل والنقل، كذلك الرعاية الصحية بمصر، وتعد فرصة ممتازة، خاصة لوزارة الاتصالات التي تمتلك العديد من المبادرات لتأهيل الشباب للمستقبل.

وتنقسم الدورات لستة أقسام، كل قسم يغطي جوانب عديدة من الذكاء الاصطناعي وهي: "مدخل إلى الذكاء الاصطناعي، الشروع في استخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Watson، بناء تطبيقات الذكاء الصناعي باستخدام واجهات تابعة ل Watson API، بناء روبوتات للدردشة عبر واجهات مبرمجة من تطبيقات Watson، مقدمة إلى رؤية الكمبيوتر باستخدام Watson و OpenCV، بناء تطبيقات الذكاء الصناعي باستخدام TensorFlow".