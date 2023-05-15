عمران خان مجددا أمام القضاء ومتظاهرون يطالبون باستقالة رئيس المحكمة العليا

طالب مئات من المتظاهرين الموالين للحكومة في باكستان الإثنين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إطلاقه سراح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعد توقيفه لوقت قصير الأسبوع الماضي، بينما مثل خان مجددا أمام محكمة الإثنين.



ومثل خان أمام محكمة لاهور العليا حيث أكد محاموه أنهم يسعون للحصول على معلومات حول القضايا الجديدة التي تربطه بالمواجهات التي اندلعت بعد اعتقاله. وستتواصل القضية الثلاثاء.



ووصل خان إلى المحكمة برفقة زوجته بشرى بيبي المتورطة أيضا في قضية الفساد التي تسببت باعتقاله.



وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني الواسع النفوذ منذ إزاحته من السلطة، أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني.



وفي العاصمة إسلام اباد، تظاهر مئات من الموالين للحكومة مطالبين باستقالة رئيس المحكمة العليا بعد إفراجه عن خان.

وانتشرت قوات الأمن بشكل كثيف في العاصمة الإثنين مع تجمع المتظاهرين قرب المحكمة.



وقال مالك حسام محمود (36 عاما) الداعم لحزب رئيس الوزراء شهباز شريف إن "رئيس المحكمة وعددا من رفاقه يلحقون العار بالقضاء بشكل لم يسبق له مثيل. عدالتهم تخدم زعيما واحدا فقط".



وأوقف خان الثلاثاء الماضي فيما كانت محكمة في اسلام اباد تستمع الى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.