غدًا.. محاكمة 3 مسؤولين لتلقيهم رشوة لهدم مبنى أثري بعابدين

تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين وهم سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلاً منه.

- تفاصيل قرار الإحالة

ووجهت جهات التحقيق في قرار إحالة المتهمين الأول والثاني إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.

كان ذلك بأن طلبا وأخذا من رجل الأعمال بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة إنهائهما إجراءات استصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين والبالغ مساحته نحو 1500 متر، والذي يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بنائه، حيث ينص القانون على أن المباني والمنشآت التي يمر عليها أكثر من 100 عام تسجل "كأثر".

أسندت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في طلب وأخذ رشوة لموظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتهما، بأن توسط في جريمة الرشوة المذكورة.

أضافت التحقيقات أن رجل الأعمال هو أحد ورثة المبنى، الذي لم يتمكن من الحصول على رخصة هدم له كونه سجل كمبنى أثري، فتم عرض وتقديم مبلغ الرشوة على مسؤولين الحي المتهمين، لكي يحصل على رخصة هدم به ثم بناء مول تجاري بدلا منه.