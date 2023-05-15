الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة وزير الداخلية فى لوجانسك بالنيابة جراء حادث انفجار

أرشيفية
أرشيفية

أصيب وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية بالنيابة إيغور كورنيت بجروح بليغة، جراء انفجار استهدف صالون حلاقة بشارع دمخينة بجوار مبنى شركة الإذاعة والتليفزيون الحكومية وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب.

ووفقا لما نقلته روسيا اليوم، فقد أسفر الانفجار عن وقوع عدد من الجرحى، حيث انفجرت قنبلة يدوية في صالون تصفيف الشعر.

روسيا تعلن إسقاط صاروخ "ستورم شادو" 

وسبق أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها اعترضت صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى في إطار النزاع في أوكرانيا، بعد أيام فقط من إعلان لندن عن تسليم هذه الأسلحة لقوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّه "خلال الـ24 ساعة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو، و10 (مقذوفات) من قاذفات صواريخ هيمارس المتعدّدة".

 

لوغانسك انفجار وزير الداخلية صالون حلاقة روسيا

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