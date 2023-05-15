الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26700 ميجاوات

جريدة الدستور

أعلن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي اليوم الإثنين، بلغ نحو 26700 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد، في بيان، إلى عدم خفض أي أحمال أمس السبت سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26700 ميجاوات، فيما كان أقصي حمل مسائي أمس الأحد 26400 ميجاوات.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

الكهرباء ميجاوات أقصي حمل مسائي الاثنين

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