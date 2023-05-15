مسئولون: الانتخابات التركية ستحسم فى جولة الإعادة

قال مسئولو الانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية ستحسم في جولة الإعادة، بعد أن تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، لكنه فشل في تحقيق نصر مباشر مثلما حدث في انتخابات 2018.

وستحدد الجولة الثانية من التصويت في 28 مايو، ما إذا كانت دولة الناتو ذات الموقع الاستراتيجي ستظل تحت قبضة الرئيس أردوغان الحازمة أو يمكنها الشروع في مسار أكثر ديمقراطية وعد به منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، وفق وكالة رويترز.

وحكم أردوغان لمدة 20 عامًا، بينما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن السباق قد ينتهي وأن أزمة غلاء المعيشة والانتقاد بشأن استجابة الحكومة لزلزال مدمر في فبراير قد يعيد رسم الخريطة الانتخابية.

وبدلًا من ذلك، كان تراجع أردوغان أقل وضوحًا مما كان متوقعًا- ومع احتفاظ تحالفه بقبضته على البرلمان، أصبح الآن في وضع جيد للفوز في الجولة الثانية.

وأدت حالة عدم اليقين إلى انخفاض البورصة التركية الرئيسية BIST-100 بأكثر من 6٪ عند افتتاح يوم الإثنين، مما أدى إلى توقف مؤقت في التداول، لكن الأسهم تعافت بعضها بعد استئناف التداول، وانخفض المؤشر بنسبة 2.5٪ في فترة ما بعد الظهر مقارنة بإغلاق السوق يوم الجمعة.

وكانت الدول الغربية والمستثمرون الأجانب مهتمين بشكل خاص بالنتيجة بسبب قيادة أردوغان غير التقليدية للاقتصاد والجهود الناجحة في كثير من الأحيان لوضع تركيا في مركز العديد من المفاوضات الدبلوماسية الرئيسية.

فيما أظهرت النتائج الأولية فوز أردوغان بنسبة 49.51٪ وكليتشدار أوغلو 44.88٪ والمرشح الثالث سنان أوجان حصل على 5.17٪، بحسب أحمد ينر، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018، حصل أردوغان على 52.6٪ من الأصوات في الجولة الأولى، وحقق فوزًا مباشرًا.