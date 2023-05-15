الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئولون: الانتخابات التركية ستحسم فى جولة الإعادة

تركيا
تركيا

قال مسئولو الانتخابات في تركيا، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية ستحسم في جولة الإعادة، بعد أن تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، لكنه فشل في تحقيق نصر مباشر مثلما حدث في انتخابات 2018. 

وستحدد الجولة الثانية من التصويت في 28 مايو، ما إذا كانت دولة الناتو ذات الموقع الاستراتيجي ستظل تحت قبضة الرئيس أردوغان الحازمة أو يمكنها الشروع في مسار أكثر ديمقراطية وعد به منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، وفق وكالة رويترز. 

وحكم أردوغان لمدة 20 عامًا، بينما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن السباق قد ينتهي وأن أزمة غلاء المعيشة والانتقاد بشأن استجابة الحكومة لزلزال مدمر في فبراير قد يعيد رسم الخريطة الانتخابية.

وبدلًا من ذلك، كان تراجع أردوغان أقل وضوحًا مما كان متوقعًا- ومع احتفاظ تحالفه بقبضته على البرلمان، أصبح الآن في وضع جيد للفوز في الجولة الثانية.

وأدت حالة عدم اليقين إلى انخفاض البورصة التركية الرئيسية BIST-100 بأكثر من 6٪ عند افتتاح يوم الإثنين، مما أدى إلى توقف مؤقت في التداول، لكن الأسهم تعافت بعضها بعد استئناف التداول، وانخفض المؤشر بنسبة 2.5٪ في فترة ما بعد الظهر مقارنة بإغلاق السوق يوم الجمعة.

وكانت الدول الغربية والمستثمرون الأجانب مهتمين بشكل خاص بالنتيجة بسبب قيادة أردوغان غير التقليدية للاقتصاد والجهود الناجحة في كثير من الأحيان لوضع تركيا في مركز العديد من المفاوضات الدبلوماسية الرئيسية. 

فيما أظهرت النتائج الأولية فوز أردوغان بنسبة 49.51٪ وكليتشدار أوغلو 44.88٪ والمرشح الثالث سنان أوجان حصل على 5.17٪، بحسب أحمد ينر، رئيس المجلس الأعلى للانتخابات.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018، حصل أردوغان على 52.6٪ من الأصوات في الجولة الأولى، وحقق فوزًا مباشرًا.

تركيا الانتخابات التركية جولة الإعادة الرئاسة الانتخابات

الأكثر قراءة

"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

"دبحها وخد الدهب".. ننشر اعترافات قاتل عجوز الهرم

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي