الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص مجهول الهوية فى حادث تصادم بالدقى

جريدة الدستور

أُصيب شخص مجهول الهوية بإصابات خطيرة أثناء عبوره نهر الطريق بعد أن صدمته سيارة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها طالب 23 سنة، اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره نهر الطريق، مما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، وتم نقله إلى الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأكثر قراءة

15 يونيو.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"داعش حلوان"

جامعة أسيوط تشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي "MOIC"

توسعة نطاق تطبيق منظومة الجمع السكني من أمام الوحدات السكنية بالإسكندرية

الحكم فى استئناف لاعب شهير على حبسه سنة لسرقة ورقة زواج عرفى 31 مايو

الانتخابات التركية: لا فائز فى انتخابات الرئاسة وسنجرى جولة ثانية

"العليا للانتخابات" بتركيا: جولة إعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو فى 28 مايو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي