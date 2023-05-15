الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع أب حاول فض مشاجرة بين أولاده وشخصين آخرين فى الدقى

مصرع أب حاول فض مشاجرة
مصرع أب حاول فض مشاجرة بين أولاده وشخصين آخرين في الدقي

توفى شخص بعد أن شعر بحالة إعياء أثناء فض مشاجرة بين أولاده وآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة في شارع بين السرايات بالجيزة.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين «ز.خ» 20 سنة، «ي.خ» شقيقه 23 سنة طرف أول، و«م. ب» 30 سنة، «م. ن» 36 سنة طرف ثان، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتدخل والد الطرف الأول لفض التشاجر، وعقب ذلك شعر بحالة إعياء نقل على إثرها المستشفى، وتوفى أثناء وصوله، وتبين عدم وجود أي إصابات بالمتوفى، وأنه يعاني الضغط وجلطة سابقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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