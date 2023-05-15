"اتزحلقت على السلم".. مصرع طفلة أثناء لهوها في أطفيح

لقيت طفلة مصرعها أثناء لهوها مع شقيقاتها بعد انزلاق قدمها وسقوطها من السلم، ليتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقي بلاغا من الأهالي بوفاة طفلة أثناء قيامها باللهو أمام شقتها وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تم مقابلة والد الطفلة، الذي أقر أن كريمته المتوفاة تبلغ من العمر 3 سنوات وأثناء قيامها باللهو مع شقيقاتها، انزلقت قدمها وسقطت من السلم وتوفت في الحال، ولم يتهم أحد بشيء، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة سير التحقيقات.