الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمنطقة أطفيح

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى ونقل أعلى الطريق في أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السائقين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق في الطالبية بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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