الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل رامي عياش في باريس.. 15 أغنية تبهج الجمهور (صور)

رامي عياش
رامي عياش

أحيا النجم اللبناني رامي عياش حفلا غنائيا استثنائيا على خشبة مسرح للتريانو العريق في باريس وامتلاء مدرجات المسرح التي تتسع لأكثر من ألف شخص، بحضور شخصيات فنية ودبلوماسية عربية وفرنسية.

وقدم رامي عياش خلال الحفل عددا من الأغنيات القديمة ليعيد بها إحياء موسيقى الزمن الجميل، والفن الأوركسترالي إلى الحاضر ولكن على طريقته الخاصة.

وقدم رامي عياش خلال الحفل ١٥ أغنية من أجمل أغانيه القديمة والحديثة بتوزيع أوركسترالي جديد، بقيادة الدكتورة أمل القرمازي.


وتفاعل الجمهور مع رامي عياش وتفاجئ الجمهور بالتوزيع الجديد لأغاني رامي عياش مثل أغنية "مبروك" بلون الفلامنكو وغيرها من الأغاني.

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النجم رامي عياش مسرح التريانو باريس رامي عياش أمل القرمازي مبروك الفلامنكو اوروبا

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