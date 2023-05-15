الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب نقد مصرى

جمارك مطار برج العرب
جمارك مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة الأستاذ مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتعليمات النقدية السارية، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من مصطفى الصالحي، مأمور الحركة، ومذكرة الاشتباه المقدمة من الرائد أحمد الصوابي بإدارة البحث الجنائي، مفادها اعتزام الراكب أ.م. مصري الجنسية، المغادر إلى الشارقة على رحلة طيران العربية، تهريب كمية من النقد المصري.

وبعرضها على وليد عيسي، مدير إدارة الجمارك، قام بتشكيل لجنة من كريم عصام، رئيس قسم الحركة، وجهاد جلال، رئيس قسم الأمن الجمركي، ومجدي عباس، رئيس قسم مكافحة التهريب، تحت إشراف محمد حلمي، رئيس الوردية، لتفتيش حقائبه، فتبين وجود 763 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفره.

قرر الأستاذ مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١ لعام ٢٠٢٣.

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