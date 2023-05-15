أعلن منتدى غاز شرق المتوسط عن وظائف شاغرة، في 5 تخصصات بالأمانة العامة للمنتدى، على أن يكون الموعد النهائي للتقدم إلى الوظائف المطلوبة هو 21 مايو 2023.

وظائف البترول.. منتدى غاز شرق المتوسط يُعلن عن وظائف شاغرة

وكشف بيان المنتدى عن و الوظائف المطلوبة، وهي :

وظيفة محلل أسواق Market Analyst، ويجب ان يكون يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 10 أعوام متصلة بصناعات الزيت و الغاز و يفضل الخبرة في المنظمات الدولية المثيلة، وأن يكون المتقدم لدية القدرة على إعداد الأبحاث المتعلقة بمجالات الوظيفة ، و أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الهندسة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إحدى المجالات المتعلقة، ويفضل الحصول على درجة أكاديمية عليا في مجال التخصص، بالإضافة إلى الإلمام ببرامج الحاسب الآلي المختلفة الخاصة بالإحصاء و قواعد البيانات و نمذجة الطاقة. وظيفة أخصائي العلاقات الدولية بالدول غير الأعضاء بالمنتدى Non-Member Relations Specialist، ويجب أن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 10 أعوام في الإعلام، الاتصال، العلاقات الدولية، والخبرة في العمل مع صناع القرار و المنظمات الدولية و الخبرة العملية في بناء العلاقات الدولية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس إدارة الأعمال أو الاتصال أو إحدى المجالات المتعلقة، ويفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة أكاديمية عليا في مجالات التخصص. أخصائي مكتب إدارة الأداء Performance Management Office Specialist ، ويجب ان يكون يمتلك خبرة عملية لا تقل عن 8 أعوام في إدارة المشروعات و متابعة الأداء ، و أن يكون حاصلاً على بكالوريوس الهندسة أو إدارة الأعمال/المشروعات ، و يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة تخصصية في الإدارة الإستراتيجية أو إدارة المشروعات و متابعة الأداء. وظيفة أخصائي البيانات و تكنولوجيا المعلومات Data and IT Specialist ، ويمتلك خبرة عملية لا تقل عن 8 أعوام في الوظائف المثيلة بقطاع الزيت و الغاز ، و يفضل في المنظمات الدولية المثيلة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس الحاسب الآلي ، هندسة الحاسب الآلي ، إدارة نظم المعلومات ، و يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة أكاديمية عليا في مجالات التخصص. وظيفة متخصص التحول الطاقي و التكنولوجيات المستحدثةEnergy Transition & New Tech. Professional ، ويمتلك خبرة عملية لا تقل عن 12 عام من الخبرة المتنوعة في مجال التحول الطاقي و تقنيات الطاقة الخاصة بالغاز ، و أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الطاقة أو إحدي المجالات الهندسية ذات الصلة ، و يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة أكاديمية عليا في مجال تحول الطاقة و كفاءة الطاقة و نمذجة الطاقة.

و يتم إجراء التقييم الأساسي بعد استيفاء المستندات المطلوبة بالكامل و دمجها في ملف واحد و تحميلها على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول المصري ، و لن يلتفت إلى أي مستندات غير مكتملة أو أي متقدم غير مستوفي للشروط و المؤهلات الأساسية بما في ذلك شهادات الخبرة المعتمدة.