"السياحة": سفر لجان الوزارة لمعاينة مساكن الحجاج الأسبوع المقبل

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن لجان وزارة السياحة والآثار ومملي غرفة الشركات السياحية من المقرر أن يغادرون القاهرة متوجهين إلى الأراضي المقدسة الأسبوع المقبل، للتفتيش على مدى مطابقة المساكن التي ستختارها شركات السياحة لسكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالضوابط التي وضعتها الوزارة.



وأشار السيسي في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن الشركات السياحية التي ستنظم برامج الحج هذا العام بلغت 1500 شركة بالإضافة لممثلي وموظفي قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، ضمن اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة المساكن التي تم اختيارها لإقامة الحجاج المصريين للبرامج المختلفة حسب الضوابط التي تم اعتمادها من وزارة السياحة والآثار، وجار الانتهاء من تصاريح وتاشيرات السفر الخاصة بالبعثة الرسمية لوزارة السياحة استعدادا لسفرهم الأسبوع المقبل.



وأشار السيسي إلى أنه حتى الآن تتمكن الوزارة من تحديد موعد سفر البعثة بشكل رسمي للأراضي المقدسة، وأن ممثلي الغرف السياحية وأعضاء البعثة مستعدين للسفر للتأكد من تطبيق ومعانية كافة الفنادق التي تم اختيارها للحجاج المصريين.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن قطاع الشركات شبة انتهي رسميا من كافة الاستعدادات الخاصة بسفر اللجنة المعنية بالتفتيش على الفنادق بالأراضي المقدسة، وأشارت المصادر إلى أن البعثة تضم 70 فردًا من الخبرات الجيدة في الفزارة، بالإضافة للمثلي اللجنة العالي للحج وممثلي الشركات السياحية.



وأضافت أن اللجنة المختصة ستفوم بمتابعة كافة الإجراءات والعقود الخاصة بالفنادق ومني وعرفات لسكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطابقتها بالضوابط التي وضعتها الوزارة.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة شهر على الأكثر من تاريخ السفر للانتهاء من توثيق عقود الفنادق التي تم اعتمادها بعد المعاينة، ومراجعة كافة الخدمات التي تم تحديدها

