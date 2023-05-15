الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يستقبل به الأقباط البابا تواضروس في الفاتيكان.. تعرف على لحن أخريستوس انيستي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شهد العالم اللقاء الذي جمع بين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي كان للكشافة دورا كبيرا خلاله سواء في استقبال البابا تواضروس فور وصوله أو تنظيم القداس الذي ترأسه البابا أمس في الفاتيكان.

وقال المرتل عادل أنور، مؤسس مدرسة يوبال لتأهيل وإعداد الشمامسة في تصريح خاص إن اللحن الذي تم الاستماع إليه وكان يردده الشمامسة وأفراد الكشافة في استقبال البابا تواضروس بكل كنيسة يزورها هو لحن له كلمات يونانية الأصل يسمى لحن أخ ريستوس انيستي.

وهو اللحن الرسمي في فترة الخماسين المقدسة يتلى في كل المناسبات والقداسات الإلهي بدء من يوم عيد القيامة المجيد حتى عيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة.

وتقول كلمات اللحن: خريستوس أنيستي إيكنيكرون ثاناتو ثاناتون باتيساس كي تيس إنتيس إمني ماسي زوئين خاريسا مينوس، ذوكصاباتري كى إيو كى أجيو إبنفماتي . كى نين كى آإي كى إستوس إي أوناس طون أؤنون آمين.

وهو ما يعني باللغة العربية: المسيح قام من الأموات . بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. المجد للآب والأبن والروح القدس الآن وكل أوان والى دهر الدهور آمين.

وأشار إلى أن هذا اللحن يقابل لحن يشابهه من جهة النغمات الموسيقية يسمى لحن بي اخرستوس افطونف يقول: بي خريستوس افتونف ايفول خين ني ايث موؤت في ايطاف مو افهومي ايجين افمو اووه ني اتكي خين ني امهاف افئير اهموت نوؤ امبي اونخ ان اينيه.

الأكثر قراءة

عائلته تلقت تهديدات.. نانت يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ"جمعية مثلية"

"رايح يشتري بدلة الفرح".. تفاصيل مقتل "عريس المنيرة" على يد مسجل بالجيزة

أرقام الجلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. تفاصيل

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني بجميع المحافظات

تغيرات مناخية قاسية تضرب أمريكا وآسيا.. إعصار ميانمار يهدد الولايات المتحدة

الخمور سره الكبير.. حمية الملك تشارلز لا تعتمد على المكسرات والأعشاب فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي