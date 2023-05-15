يستقبل به الأقباط البابا تواضروس في الفاتيكان.. تعرف على لحن أخريستوس انيستي

شهد العالم اللقاء الذي جمع بين البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي كان للكشافة دورا كبيرا خلاله سواء في استقبال البابا تواضروس فور وصوله أو تنظيم القداس الذي ترأسه البابا أمس في الفاتيكان.

وقال المرتل عادل أنور، مؤسس مدرسة يوبال لتأهيل وإعداد الشمامسة في تصريح خاص إن اللحن الذي تم الاستماع إليه وكان يردده الشمامسة وأفراد الكشافة في استقبال البابا تواضروس بكل كنيسة يزورها هو لحن له كلمات يونانية الأصل يسمى لحن أخ ريستوس انيستي.

وهو اللحن الرسمي في فترة الخماسين المقدسة يتلى في كل المناسبات والقداسات الإلهي بدء من يوم عيد القيامة المجيد حتى عيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة.

وتقول كلمات اللحن: خريستوس أنيستي إيكنيكرون ثاناتو ثاناتون باتيساس كي تيس إنتيس إمني ماسي زوئين خاريسا مينوس، ذوكصاباتري كى إيو كى أجيو إبنفماتي . كى نين كى آإي كى إستوس إي أوناس طون أؤنون آمين.

وهو ما يعني باللغة العربية: المسيح قام من الأموات . بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. المجد للآب والأبن والروح القدس الآن وكل أوان والى دهر الدهور آمين.

وأشار إلى أن هذا اللحن يقابل لحن يشابهه من جهة النغمات الموسيقية يسمى لحن بي اخرستوس افطونف يقول: بي خريستوس افتونف ايفول خين ني ايث موؤت في ايطاف مو افهومي ايجين افمو اووه ني اتكي خين ني امهاف افئير اهموت نوؤ امبي اونخ ان اينيه.