الجامع الأزهر يستأنف البرامج الموجهة للمرأة والأسرة الأربعاء

يستأنف الجامع الأزهر، الأربعاء، ثاني برامجه الموجهة للمرأة والأسرة بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يأتي تحت عنوان: "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية".



ومن المقرر أن يستغرق البرنامج أربع محاضرات أسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها لحضور البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/4DufG1C5i6tkKfFF9

وأن يقتصر التسجيل على السيدات والفتيات فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق حلقته الاولى من البرامج الموجهة للمرأة حول "التحديات الأسرية وكيفية التعامل معها" وحاضر فيها عدد من كبار الاساتذة والمتخصصين على مدار شهرًا كاملًا، وذلك في اطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بالمرأة وقضاياها.