الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالخليفة 4 أيام

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس أفراد تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الدرجات النارية ومتعلقات المواطنين بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة، سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تمكنت من ضبط عدد 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وذلك حال استقلالهم "تروسيكل- بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية "إسكوتر-بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص" وكذا هاتف محمول "مجهولين المصدر".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بأسلوب "السحب ، والخطف "، وأقروا بإرتكاب واقعتى سرقة أخرتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (دراجتان مستولى عليهما) لدى عميلهم "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية".

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية والهاتف المحمول، واتهموهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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